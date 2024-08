In Syke in Niedersachsen ist das Dach eines Supermarktes von Netto Marken-Discount eingestürzt. Die Kreisfeuerwehr stellte einen Zusammenhang zur Unwetterlage am späteren Mittwoch-Nachmittag her.

Wassermassen drangen in das Gebäude ein. Sie hatten nach Feuerwehr-Angaben ein relativ leichtes Spiel, weil das Dach wegen Erweiterungsarbeiten geöffnet war.

20 Kunden und Mitarbeiter befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Markt. Sie hatten Glück: Verletzte gab es nicht. Der Markt wurde geschlossen.

Erst vor rund einer Woche war das Dach eines Supermarktes von Netto Marken-Discount in Ratzeburg in Schleswig-Holstein aus bisher ungeklärten Gründen teilweise eingestürzt.