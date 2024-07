Bei der Demonstration zum Christopher Street Day (CSD) am 3. August in Hamburg will die Hamburger Edeka-Zentrale zusammen mit Edeka Nord ein Zeichen gegen sexuelle Diskriminierung setzen. Das Unternehmen ist mit einem gemeinsamen Truck dabei.

Edeka will am 3. August ein Zeichen gegen sexuelle Diskriminierung setzen und beteiligt sich deshalb mit einem Truck an der Demonstration zum Christopher Street Day (CSD) in Hamburg. Unter dem Motto „5 vor 12! Du & ich gegen Rechtsdruck“ werden 250.000 Teilnehmer erwartet. Mit der Botschaft „Liebe geht raus“ sind die Hamburger Edeka-Zentrale und Edeka Nord zusammen mit Radio Hamburg vertreten.

Begleitet wird die Teilnahme an der CSD-Demo durch eine digitale Out-of-Home-Kampagne in der Hamburger Innenstadt. Auch auf Social Media wird es unter dem Hashtag #LiebeGehtRaus unterschiedliche Edeka-Aktivitäten wie Live-Updates und Eindrücke von der CSD-Demo geben.

„Als größter privatwirtschaftlicher Arbeitgeber Deutschlands tragen wir eine besondere soziale Verantwortung“, betont der Edeka-Vorstandsvorsitzende Markus Mosa. Der Edeka-Chef weiter: „Heute ist es wichtiger denn je, dass wir uns für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft einsetzen und öffentlich Position beziehen. Vielfalt, Offenheit, Respekt und Toleranz sind zentrale Werte, die wir im Edeka-Verbund tagtäglich leben und fördern.“

2023 wurde beispielsweise das interne Programm „Vielfalt im Fokus“ ins Leben gerufen. Mit ihm sollen , Mitarbeiter der Edeka-Zentrale für die Themen Vielfalt, Selbstbestimmung und freie Entfaltung sensibilisiert werden.