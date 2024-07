Dachser hat den Kauf der Brummer-Gruppe abgeschlossen und integriert diese in sein europäisches Netzwerk für Lebensmitteltransporte und -lagerungen. Im April hatte Dachser die Übernahme der Brummer-Gruppe angekündigt. Nach der Freigabe durch die Wettbewerbsbehörden ist die Integration nun im Gange.

Die Übernahme umfasst die Brummer Logistik GmbH und die Brummer Logistic Solutions GmbH & Co KG. Das Unternehmen Brummer, spezialisiert auf Transport-, Lager- und Kontraktlogistik für Lebensmittel, einschließlich Tiefkühlware, ist ein bedeutender Akteur in Süddeutschland und Österreich. „Mit Brummer stärken wir unsere Position als Lebensmittellogistiker in Europa“, sagt Burkhard Eling, CEO von Dachser.

Als Mitbegründer des European Food Network, das 34 Länder abdeckt, sei Brummer seit 2013 ein wichtiger Partner. Das Unternehmen betreibt über 300 Kühllastzüge, 85.000 Quadratmeter Lagerfläche und ein E-Commerce-Fulfillment-Center. 2023 erzielte Brummer nach Unternehmensangaben einen Umsatz von 128 Millionen Euro. Fast alle der 950 Mitarbeiter an den Standorten in Neuburg am Inn (DE) und Sankt Marienkirchen (AT) wechseln zu Dachser.

„Die eigentliche Arbeit beginnt jetzt mit der schrittweisen Integration in unser Netzwerk“, erklärt Alexander Tonn, COO Road Logistics und Managing Director Dachser Food Logistics.