Der Drogeriekonzern Rossmann bietet künftig Abholstationen für Online-Bestellungen an. Kunden können ihre Einkäufe dort kontaktlos und ohne Wartezeit abholen. Das Unternehmen reagiere damit auf die steigende Nachfrage nach Click & Collect-Angeboten.

Der Drogeriekonzern Rossmann führt in ausgewählten Filialen Abholstationen für Click & Collect-Bestellungen ein. Dies teilte das Unternehmen mit. Kunden können ihre Online-Bestellungen künftig während der Öffnungszeiten kontaktlos und ohne Wartezeiten an den Stationen abholen.

Rossmann reagiere damit auf die steigende Nachfrage nach Click & Collect-Angeboten. Das Unternehmen sieht darin großes Potenzial zur Entlastung der Mitarbeiter und zur Steigerung des Einkaufskomforts, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach der Online-Bestellung erhalten Kunden einen QR- und Pin-Code per E-Mail. Mit diesem Code können sie ihr Paket selbstständig an der Abholstation entnehmen. Die Stationen werden in die bestehende Rossmann-Fotowelt integriert.

Zunächst testet Rossmann das Konzept in zehn Filialen deutschlandweit. Bei Erfolg soll es zeitnah auf weitere Märkte ausgeweitet werden. Die erste Abholstation nimmt am 27. Juli in München den Betrieb auf.