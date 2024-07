Bildquelle: tegut… gute Lebensmittel GmbH & Co. KG

Technische Probleme von Computersystemen legt derzeit unter anderem Flughäfen, Notrufnummern und TV-Sender lahm. Auch die Filialen der Supermarktkette Tegut sind betroffen. "Derzeit sehen wir uns mit einer weitreichenden technischen Störung konfrontiert, die alle Tegut-Märkte und Kassensysteme in unserem Verbreitungsgebiet betrifft", informierte Tegut auf seiner Website.

Die Teams arbeiteten mit höchster Priorität daran, das Problem zu lösen. Mehr als die Hälfte der 340 Filialen arbeiteten nach einem letzten Update um 13 Uhr bereits wieder uneingeschränkt und seien für die Kunden geöffnet. Tegut gehe davon aus, dass im Laufe des Tages wieder alle Filialen störungsfrei arbeiten können und es keine Einschränkungen Kunden mehr geben werde. Eine aktuelle Liste der wieder geöffneten Läden ist online abrufbar.

Wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) mitteilt, gibt es nach aktuellem Erkenntnisstand keine Hinweise auf einen Cyberangriff. Eine Ursache für die weltweiten Probleme sei offenbar ein fehlerhaftes Update einer IT-Security-Lösung des Herstellers Crowdstrike (Falcon). Diese werde von zahlreichen weiteren IT-Diensten genutzt, die in der Folge ausfielen, informiert das BSI. Der Hersteller der betroffenen Lösung habe eine Lösung kommuniziert, der von Betroffenen umgesetzt werden und die Probleme beheben sollte. Darüber hinaus habe Microsoft kommuniziert, dass es in der Microsoft-Lösung Azure zu einem Konfigurationsfehler gekommen sei, der ebenfalls weltweit Auswirkungen zeige.