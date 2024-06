Die Rewe Group startet am Montag mit einer neuen Kampagne zur Personalgewinnung. Diese läuft bis Anfang August. Tragendes Element ist ein TV-Spot.

Personalgewinnung Rewe startet am Montag neue Kampagne

Mit einer neuen Kampagne will sich die Rewe Group als vielfältiger Arbeitgeber für Menschen mit unterschiedlichen Lebensentwürfen präsentieren.Die Kampagne beginnt am Montag und wird bis Anfang August ausgespielt. Sie umfasst neben einem TV-Spot Kommunikation über das Internet, über Social Media und in den Märkten. Dabei stehen drei Mitarbeiter für die vielfältigen Biographien, die bei Rewe einen Job gefunden haben: die selbstständige Rewe-Kauffrau Manuela, Marktmitarbeiter Kebrab und Logistik-Teamleiter Eugen.

Mit mehr als 170.000 Mitarbeitern ist Rewe einer der größten Arbeitgeber Deutschlands. Der Großteil von ihnen ist in einem der bundesweit 3.800 Supermärkte oder 22 Zentral- und Regionalläger tätig.