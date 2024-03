Im Jahr 2023 verzeichnete der Verkauf von Tiefkühlprodukten in der Woche vor Ostern einen Anstieg um knapp 20 Prozent (+ 19,2 Prozent) im Vergleich zum restlichen Jahr, wie vom Marktforschungsinstitut Circana für das dti berechnet wurde.

Besonders gefragt waren Fisch und Backwaren (einschließlich Torten, Kuchen, Gebäck und Brötchen) aus der Tiefkühlabteilung. Der Absatz von TK-Fisch stieg in der Woche vor Ostern 2023 im Vergleich zum Durchschnittswert des letzten Jahres um fast 80 Prozent (+ 77,3 Prozent) an. In dieser einen Woche wurden 3,4 Prozent des gesamten Jahresabsatzes von TK-Fisch erzielt. Der Verkauf von tiefgekühlten Backwaren stieg kurz vor dem Osterfest um über 60 Prozent (+ 61,5 Prozent) an. Der Absatz von TK-Gemüse und -Kräutern erhöhte sich um fast ein Drittel (+ 32 Prozent).

„Sie ermöglichen eine köstliche, kreative und ausgewogene Festmahlzeit, ohne dafür Stunden in der Küche zu schwitzen. So können alle an den Feiertagen Zeit mit Familie und Gästen genießen“, erläutert Sabine Eichner in Bezug auf die Beliebtheit der Produkte zur Osterzeit. Durch das Schockfrosten werden Tiefkühllebensmittel zu einem Speicher für Vitamine und Nährstoffe. Bis heute gebe es keine schonendere Art, Lebensmittel haltbar zu machen, sagt Eichner. „Die Lebensmittel werden dann eingefroren, wenn sie am frischesten sind, direkt nach der Ernte, Schlachtung oder dem Fang – und das alles ganz ohne Konservierungsstoffe, allein dank der natürlichen Kraft der Kälte.“