KI-Technologien sind bereits weit verbreitet und spielen auch im Lebensmittelhandel und der Lebensmittelindustrie eine zunehmend wichtige Rolle. Von Bestandsmanagement bis hin zur Produktentwicklung und Qualitätssicherung unterstützt KI die Branche bei der Optimierung verschiedener Geschäftsprozesse.

Das Gesetz, das auf einem Vorschlag der EU-Kommission aus dem Jahr 2021 basiert, legt strenge Anforderungen an riskante KI-Systeme fest, insbesondere in Bereichen wie Infrastruktur, Bildung und Gesundheitswesen. Bestimmte Anwendungen, die gegen EU-Werte verstoßen, werden sogar verboten, darunter die Bewertung von sozialem Verhalten und die Emotionserkennung am Arbeitsplatz. Obwohl das Gesetz die Gesichtserkennung im öffentlichen Raum grundsätzlich verbietet, gibt es Ausnahmen für Sicherheitsbehörden zur Bekämpfung schwerwiegender Straftaten.

Die Zustimmung des EU-Parlaments ermöglicht das Inkrafttreten des Gesetzes, nachdem EU-Länder und das Europaparlament im Dezember eine Einigung erzielt hatten. Die Mitgliedstaaten haben nun zwei Jahre Zeit, um verbotene Systeme schrittweise außer Betrieb zu nehmen und die Vorschriften vollständig umzusetzen, einschließlich der Festlegung von Sanktionen für Unternehmen, die gegen die Bestimmungen verstoßen.