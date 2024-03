Verpackungsoptimierung Aldi Süd testet Mehrweg

Aldi Süd führt in der Regionalgesellschaft Eschweiler einen Test zur Evaluierung der Skalierbarkeit des Verkaufs und der Rücknahme von Getränken in Mehrwegverpackungen durch. Der Test ist zeitlich begrenzt und umfasst Filialen in acht verschiedenen Städten.