EU-Einigung Mehr Verpackungen müssen künftig recycelbar sein

In der EU muss künftig eine signifikant größere Anzahl an Verpackungen recycelbar sein. Darauf einigten sich Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Länder am Montagabend, den 04.03.2024 in Brüssel, wie sie mitteilten.