Das CP führt im Auftrag von Herstellern in mehr als 100.000 Haushalten in 18 europäischen Ländern regelmäßig Umfragen zum Kaufverhalten durch. Auf diese Weise können Unternehmen herausfinden, was Konsumenten wollen und kaufen. Yougov will nach eigener Auskunft sowohl die 1.100 Kunden als auch die 1.100 Mitarbeiter des CP übernehmen. Der deutsche Sitz des CP bleibt demnach vorerst in Nürnberg. Der Name GfK Consumer Panel soll für eine Übergangszeit beibehalten werden.

Die Übernahme sei für Yougov ein wichtiger Schritt dabei, „Menschen eine Stimme zu geben und Organisationen aller Art dabei zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen“, sagte Vorstandschef Steve Hatch. Das CP war bis zuletzt Teil der Nürnberger Konsumforschungsfirma GfK.

Die war im Juli 2023 mit dem britisch-amerikanischen Marktforschungsunternehmens NielsenIQ fusioniert. Die EU-Kommission hatte die Übernahme nur unter der Auflage genehmigt, dass das zur GfK gehörende Marktforschungspanel verkauft wird. Mit der Trennung verliert GfK 15 Prozent seines Jahresumsatzes von rund einer Milliarde US-Dollar (rund 910 Mio Euro).