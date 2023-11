Während sich die Konjunkturerwartungen in Deutschland aufhellen, teilen die befragten Verbraucher diesen Optimismus nicht. Zwar ist das aktuelle Niveau immer noch deutlich höher als vor einem Jahr, aber die Erholung der Sommermonate ist damit bereits wieder Geschichte. Das HDE-Konsumbarometer liegt faktisch auf dem Niveau vom Mai dieses Jahres und damit immer noch deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie.

Ein Grund für die schlechte Entwicklung: Die letzten beiden Wochen des Befragungszeitraums, auf deren Basis der aktuelle Barometerwert berechnet wurde, waren geprägt vom Überfall der Hamas auf Israel sowie den daraus resultierenden Spannungen in Nahost. Diese angespannte geopolitische Lage dürfte zur Verunsicherung der Verbraucher beitragen. In der Folge planen die Menschen in Deutschland weniger Konsumausgaben ein, die Sparneigung steigt. In den verbleibenden Wochen dieses Jahres ist daher kaum mehr als eine konjunkturelle Stabilisierung zu erwarten. Spürbare Wachstumsimpulse vom privaten Konsum werden 2023 ausbleiben.