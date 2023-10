Heute startet das deutschlandweit einzigartige Pilotprojekt Liefermichel/Drolex. Erstmals werden Lebensmittel per Drohne zum Endverbraucher geliefert.

Die Premiere in Form einer Flugdemo findet auf dem Flugfeld in Asselbrunn/Michelstadt statt. Drolex steht für Drohnen-Lastenrad-Express-Belieferung. Es ist ein Projekt der Frankfurt University of Applied Sciences und Wingcopter. Als weitere Partner sind Rewe, Vodafone und Riese & Müller dabei. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) im Rahmen der Förderrichtlinie „Innovative Luftmobilität“ gefördert.