Die Apfelsorte Aldiamo gibt es exklusiv nur bei Aldi Süd. Ab Mitte Oktober startet der Verkauf in den rund 2.000 Filialen des Unternehmens.

Die Aldi-Süd-Kunden haben im Frühjahr abgestimmt und sich für die leuchtend rote und knackige Sorte entschieden. Sie habe einen süßlichen Geschmack, so Aldi Süd, und sei deutschen Ursprungs. Aldiamo wächst im Alten Land vor den Toren Hamburgs. Dank ihrer guten Lagerfähigkeit könne die neue Sorte fast ganzjährig angeboten werden.

Der Apfel wird lose verkauft, betont Erik Döbele, Managing Director Buying & Customer Interaction bei Aldi Süd. Entwickelt wurde die neue Sorte in Zusammenarbeit der Züchtungsinitiative Niederelbe (ZIN) mit der Hochschule Osnabrück. Im Herbst 2019 ist Aldi Süd in das Projekt eingestiegen. „Eine neue Sorte zu entwickeln, dauert sehr lange. Bis wir so weit waren, dass wir den Vertrieb planen konnten, sind 20 Jahre vergangen“, erklärt Landwirt Ulrich Buchterkirch und ergänzt: „Deshalb sind wir jetzt natürlich besonders stolz, dass wir die Früchte unserer Arbeit endlich ernten.“