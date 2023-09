Der Lebensmittellieferant Henry Lamotte Food und das Berliner Food Start-up Bettafish gehen eine Partnerschaft ein. Der Startschuss soll während der internationalen Fachmesse Anuga in Köln fallen, wo man gemeinsam die pflanzliche Thunfisch-Alternative Tu-Nah an die weiterverarbeitende Industrie vertreiben werde.

Ziel der Unternehmen sei die Etablierung einer nachhaltigen und ressourceneffizienten Alternative zum Thunfisch in der verarbeitenden Lebensmittelindustrie, teilten die Unternehmen mit. Henry Lamotte Food besitze mit fast 100 Jahren Erfahrung in der Zulieferung von hochwertigen Zutaten an die Lebensmittelindustrie langjährige Beziehungen zu Partnern weltweit. Das Start-up Bettafish habe mit seinen Fisch-Alternativen bereits Konsumenten aus ganz Europa innerhalb von nur 18 Monaten gewinnen können. Die Zusammenarbeit der Unternehmen umfasse nationale und internationale Vertriebsaktivitäten für die pflanzliche Thunfisch-Alternative Tu-Nah.

Frank Neitzel, Head of Sales Food Industry bei der Henry Lamotte Food GmbH sagt: „Die Nachfrage nach leckeren und umweltfreundlichen Lösungen steigt stetig und wir sind überzeugt, dass wir unseren internationalen Kunden aus der Lebensmittelindustrie mit Bettafish Tu-Nah eine wirkliche Alternative zum herkömmlichen Dosen-Thunfisch anbieten können, um so geschmacklich überzeugende Produkte herstellen zu können.“ Für einen authentischen Geschmack nach Meer sorge die Kernzutat des Produktes. Alle Produkte basieren auf Meeresalgen, die in Nord-Europa nachhaltig angebaut und geerntet werden.

Deniz Ficicioglu, CEO und Co-Founderin, bestätigt: ,,Henry Lamotte Food öffnet uns die Tür zu einer neuen Welt. Gemeinsam können wir noch mehr Kundinnen und Kunden aus der weiterverarbeitenden Industrie von der leckersten, pflanzlichen Fisch-Alternative überzeugen!“

Mit der Partnerschaft kann Henry Lamotte Food sein Angebot an pflanzlichen Alternativen sowie nachhaltig produzierten Lebensmitteln ausbauen. Bisher umfasst das Portfolio unter anderem Jackfrucht als Ersatz für Hühnchen-, Rind- oder Schweinefleisch.