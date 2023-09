Als internationales Unternehmen in mehr als 30 Ländern hat Sanlucar mit seiner Deutschland-Zentrale in Ettlingen bei Karlsruhe einen besonderen Bezug zu Baden-Württemberg. Für den VfB interessieren sich nach dessen Angaben rund 18 Millionen Menschen in Deutschland. 49 Prozent der Menschen aus Baden-Württemberg seien VfB-Sympathisanten.

Die Partnerschaft soll zunächst über zwei Jahre laufen. „Wir werden unsere Produkte für Stadionbesucher und Mitarbeiter bereitstellen, die Profimannschaft und den Nachwuchsbereich des VfB ausstatten und mit Aktivitäten im Stadionumfeld und der Region auftreten“, sagt Rehberg.