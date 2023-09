Der Nonfood-Discounter Action feiert die Eröffnung seiner 500sten Filiale in Deutschland. Am 21. September nahm diese in der Aachener Straße in Düsseldorf ihren Betrieb auf.

Angeboten werde hier auf rund 780 Quadratmetern ein ständig wechselndes Sortiment von mehr als 6.000 Artikeln in 14 Produktkategorien, von alltäglichen Dingen wie Reinigungsprodukten über Körperpflegeartikeln bis hin zu Möbeln und Dekorationsartikeln.

Heiko Großner, Geschäftsführer Action Deutschland sagt: „500 Filialen sind für uns ein bedeutender Meilenstein, der aber bei weitem kein Ende markiert. Wir glauben, dass der deutsche Markt ein enormes Potenzial für viele weitere Standorte hat und möchten noch viel mehr Menschen ein Einkaufserlebnis bei Action anbieten“. Im Jahr 2009 wurde in Schüttorf die erste deutsche Filiale eröffnet. Seitdem hat sich das Unternehmen hierzulande stark entwickelt. Die Filiale in Düsseldorf ist bereits die dritte Filiale in der Landeshauptstadt und die 160ste in Nordrhein-Westfalen. Doch auch in allen anderen Bundesländern ist das Unternehmen aktiv.

Action beschäftigt in Deutschland aktuell über 11.000 Mitarbeiter. Mit jeder Eröffnung schafft der Händler nach eigenen Angaben rund 20 neue Arbeitsplätze. „Unabhängig von Bildung und Hintergrund hat wirklich jeder die Chance, bei Action zu arbeiten. Wir schaffen neue Arbeitsplätze und fördern die kontinuierliche Entwicklung und Karrieremöglichkeiten unserer Mitarbeitenden“, so der Geschäftsführer.