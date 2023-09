Netto testet nach eigenen Angaben den weltweit ersten Einkaufswagen, der mit App und mit Münze entsperrt werden kann. Gestartet wird der erste Testlauf in zwei bayerischen Filialen des Discounters.

Point of Sale

Point of Sale Netto testet Einkaufswagen-Entsperrung mit App

Bildquelle: Wanzl GmbH & Co. KGaA

Die Filialen in Burglengenfeld (Regensburger Straße) und Sünching (Bahnhofstraße) werden dabei als erstes mit den neuen Einkaufswagen ausgestattet. Die Zusatzfunktion wird durch das digitale System „Hybridloc“ ermöglicht. Die eingesetzte Technik stammt vom Einkaufswagenhersteller Wanzl. Haben Kunden keine Münze oder keinen Chip zur Hand oder favorisieren eine digitale Nutzung, halten sie einfach ihr Smartphone mit geöffneter Netto-App sowie vorheriger Filial-Auswahl an den Einkaufswagen-Griff und das Schloss wird durch NFC-Kommunikation entriegelt. Netto sieht in der neuen Technik einen Service für Smartphone-affine Kunden.