Tierwohl Frischfleisch höherer Haltungsstufen bei Aldi gefragt

Bei Aldi Süd stammen in Deutschland 30 Prozent des Umsatzes im Frischfleisch-Sortiment (Rind, Schwein, Hähnchen, Pute; ausgenommen Spezialitäten und TK-Artikel) aus den höheren Haltungsformen 3 und 4. Das zeigten die aktuellen Zahlen, so der Discounter aus Mülheim an der Ruhr.