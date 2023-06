Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat vor einer Kürzung der Fördermittel für den Städtebau gewarnt. HDE-Präsident, Alexander von Preen weist in einem Brief an Bundesfinanzminister Christian Lindner auf die „fatalen Auswirkungen“ für die Innenstädte hin.

„Zwei Jahre Corona-Krise haben den Handel und die Städte stark geschädigt“, betonte von Preen in dem Schreiben. In diesem Jahr würden rund 9.000 Geschäfte ihre Türen für immer schießen, heißt es weiter. In vielen Innenstädten sei deshalb eine zunehmende Verödung zu erkennen. „Wir müssen mehr in unsere Innenstädte investieren, Kürzungen hätten gerade jetzt massive Folgen“, sagt von Preen.

In Gesprächen zum Haushalt steht zur Debatte, bei gemeinsamen Bund-Länder-Programmen insgesamt 900 Millionen Euro einzusparen. Betroffen wären Fördermittel für den ländlichen Raum, die regionale Wirtschaftsstruktur und den Städtebau.