Die bayerischen Projekte in Marktredwitz und Hirschaid bei Bamberg seien Teil der aktuellen Investitionsoffensive der Edeka NST, mit der die Regionalgesellschaft insgesamt rund 600 Millionen Euro in die Modernisierung der Logistik- und Produktionsinfrastruktur investiere, hieß es in der Mitteilung der KfW Ipex-Bank. Darüber hinaus wird eine Anlage am Standort Berbersdorf in Mittelsachsen finanziert.

Das neue Zentrallager in Marktredwitz soll demnach zur Optimierung des gesamten Logistiknetzwerks in der Region beitragen. Aus der „Frische-Manufaktur“ in Hirschaid würden ab 2025 über 400 Edeka-Märkte der Region mit regionalen Fleisch- und Wursterzeugnissen, veganen Frischeprodukten sowie Käse und Fisch beliefert werden. Insgesamt schaffe Edeka mit beiden Vorhaben rund 420 neue Arbeitsplätze sowie vielfältige Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in den Bereichen Qualitäts- und Lebensmittelmanagement, hieß es.

Die Mittel der Investition stammen aus dem KfW-Energieeffizienzprogramm „Produktionsanlagen und -prozesse“, mit dem die Ipex-Bank Energieeffizienzmaßnahmen im Bereich Produktionsanlagen und -prozesse gewerblicher Unternehmen fördert.