Der Handelsverband Deutschland (HDE) unterstützt die Vorschläge der EU-Kommission, mit denen Instant-Payment-Zahlungen gestärkt werden sollen. In dem SEPA-Standard für Echtzeitüberweisungen sieht der HDE das „Potenzial für eine echte Alternative“ für die Abwicklungen von Zahlungen im Internet und an den Kassen.

Voraussetzung dafür sei unter anderem die Umsetzung des vorliegenden EU-Verordnungsentwurfes, der die Nutzung durch Verbraucher erleichtere. Bislang sei Instant Payment in vielen Fällen für die Zahler zu teuer; einige Banken würden den Service erst gar nicht anbieten. Das solle die Verordnung nun ändern, erläutert der HDE.

Aus Sicht des Verbandes kommt es nun zunächst darauf an, dass die Bedingungen für die Echtzeitzahlung handhabbar gestaltet werden. Dazu gehört laut HDE neben einer Kostenbegrenzung auch eine praxisorientierte Umsetzung eines Open-Banking-Ansatzes, so dass so genannte Zahlungsauslösedienstleister eine kundengerechte Prozessgestaltung umsetzen können.