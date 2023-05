Der bundesweite Verkauf von Tickets für viele verschiedene Musik-, Sport- und Kulturveranstaltungen an Tankstellen ermöglicht, ist ab sofort bei erhältlich und funktioniert mithilfe des digitalen „iKiosk“, bei dem Lekkerland und Epay bereits seit vielen Jahren zusammenarbeiten.

Über diese Plattform können Tankstellen ihren Kund:innen schon heute eine große Auswahl an Prepaid-Produkten wie Gutschein- und Geschenkkarten anbieten. Jetzt kommen Tickets für Konzerte, Sport- und andere Veranstaltungen hinzu. Die Abwicklung erfolgt dabei über eine Anbindung an die Processing-Plattform von Epay.

Die Kunden wählen am Service-Punkt im teilnehmenden Tankstellenshop ihr Event und optional den gewünschten Sitzplatz aus, reservieren ihr Ticket und erhalten einen ausgedruckten Zahlschein. Diesen bezahlen sie an der Kasse des Tankstellenshops mit ihrer bevorzugten Zahlmethode. Das Veranstaltungsticket wird ihnen im Anschluss an die Bezahlung digital per E-Mail zugesendet.

„Für Tankstellenshops sind Ticketverkäufe eine großartige Angebotserweiterung und ein logischer Entwicklungsschritt hin zu einem Multi-Service-Hub in der Region,“ sagt Veith Huxohl, Head of Product Management & Marketing Corporate e-va bei Lekkerland.