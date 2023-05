„Massiver Kostendruck, rasant steigende Inflation und gestörte Lieferketten waren wesentliche Eckpfeiler und haben uns und insbesondere unseren Einzelhändlern enorme Kraftanstrengungen abverlangt“, sagt Vorstandssprecher Mark Rosenkranz rückblickend. „Wir segeln hart am Wind und als genossenschaftlicher Verbund stehen wir Edekaner auch in schwierigen Zeiten zusammen. Die gemeinsamen operativen Anstrengungen und unser klarer strategischer Kurs haben uns dabei geholfen, das Jahr 2022 zu einem ordentlichen Geschäftsjahr zu machen.“

Um die bestehende Marktposition weiter auszubauen, hat die Edeka Minden-Hannover auch 2022 die Weiterentwicklung ihrer Einzelhandelsflächen mit hohem Tempo fortgesetzt und insgesamt rund 65.000 Quadratmeter Verkaufsfläche neu erschlossen, heißt es vom Unternehmen. Die Gesamtzahl der Märkte stieg von 1.480 auf 1.496. Damit liegt die Gesamtverkaufsfläche inzwischen bei mehr als zwei Millionen Quadratmetern. 2022 summierte sich das Investitionsvolumen in Renovierung, Neu- und Umbau zukunftssicherer Märkte auf insgesamt rund 230 Millionen Euro. Exponierte Neustandorte waren beispielsweise das Edeka Center No. 1 in Berlin Steglitz, der neue Marktkauf in Lübbecke oder der Edeka -Markt des selbstständigen Einzelhändlers Maik Thaut in Mittenwalde. Umfassend modernisiert wurden beispielsweise das Edeka Center im Stern-Center in Potsdam, das Edeka Center Ankermann in Celle oder der Marktkauf in Melle.

Im letzten Jahr lagen die Gesamtinvestitionen der Edeka Minden-Hannover mit insgesamt rund 400 Millionen Euro auf hohem Niveau. „Mit unseren Investitionen stellen wir unsere Märkte, Produktionsbetriebe sowie den Großhandel zukunftsfähig auf. Wir investieren in unsere Märkte und moderne Arbeitsplätze, die gezielte Weiterbildung unserer Mitarbeiter, die Digitalisierung aller Unternehmensbereiche, in eine umweltfreundliche Fahrzeugflotte und in neue Technologien für unsere Produktionsstandorte. Gleichzeitig stärken wir mit diesen Investitionen die regionale Wirtschaft in unserem Vertriebsgebiet“, so Mark Rosenkranz. Trotz aller Herausforderungen plant die Edeka Minden-Hannover für 2023 Rekordinvestitionen in Höhe von rund 600 Millionen Euro. Ein wesentlicher Aspekt wird neben der Erneuerung der Fahrzeugflotte auch die Modernisierung zahlreicher Märkte sein. Geplant ist die Eröffnung von 31 neuen Märkten mit einer Verkaufsfläche von 75.000 Quadratmetern, die Integration der ehemaligen Real-Märkte in Blankenburg und Schwedt sowie die Neubauten in Goslar und Papenburg.