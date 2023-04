Coffee B, das Kapselsystem ohne Kapsel, ist ab sofort auch in Deutschland erhältlich, freut sich Matthias Wunderlin (Foto) aus dem Migros-Marketing.

Kaffee Migros-Innovation Coffee B ab heute in Deutschland

Nach der Lancierung im September in der Schweiz und in Frankreich ist das Produkt ab heute bei Edeka und sukzessive auch bei Mediamarkt und Saturn sowie in den zugehörigen Onlineshops erhältlich. Der vollständig kompostierbare Coffee Ball und eine neue, patentierte Brühtechnologie kennzeichnen die Innovation des Schweizer Handelsunternehmens Migros. Kaffee ist das beliebteste Heißgetränk der Deutschen. Nach Amerika und Frankreich ist es der drittgrößte Kapselmarkt der Welt. Entsprechend ist Deutschland für die Migros von großer Bedeutung und ein weiterer Schritt, um die Innovation weltweit zu verbreiten und den Kapselabfall nachhaltig zu reduzieren.

Durch den Wegfall der Aluminium- oder Plastikkapseln können enorme Abfallmengen vermieden werden. Weltweit beläuft sich die durch Kaffeekapseln verursachte Menge an Abfall auf über 100.000 Tonnen pro Jahr. Obwohl ein Teil davon recycelt werden kann, landet der Großteil im Abfall. Am 19. Juni 2023 wird Coffee B mit dem renommierten Red Dot Award ausgezeichnet.