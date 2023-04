Vom früheren Slogan „Der Markt, in dem es nichts zu essen gibt“ ist im Jahr 2023 nicht mehr viel übrig. „Der Food-Anteil im Sortiment ist in den vergangenen zwei Jahren enorm gestiegen. Es handelt sich hierbei um einen Bereich mit Wachstumspotenzial“, erklärt Babak Kharabi, Geschäftsführer der Kodi Diskontläden GmbH. „Insbesondere Bio-Produkte werden im Discountbereich verstärkt nachgefragt.“



Unter dem Motto „Kodi goes vegan“ rief das Unternehmen im Frühjahr 2021 potentielle Lieferanten von veganen Lebensmitteln öffentlich dazu auf, sich für eine mögliche Zusammenarbeit zu melden. Mit Erfolg: Die Kundinnen und Kunden können sich seitdem über eine steigende Anzahl Lebensmittel für besondere Ernährungsansprüche freuen.



Es gibt in den rund 250 Filialen in Deutschland zudem glutenfreie Nudeln und Backmischungen sowie Reisgerichte in Bio-Qualität. Und auch die klassische Hausmannskost in der Konserve hat ihren Platz im Regal gefunden.



KODi ist mit rund 250 Filialen und einem Onlineshop einer der führenden Haushalts- und Drogerie-Discounter in Deutschland. Als Nahversorger überzeugt KODi seine Kundinnen und Kunden mit einer breiten Produktpalette rund um die Themen Haushalt und Schenken, Drogerie und Reinigen, Heimwerken und Deko, Elektro, Schreibwaren und Lebensmittel. Ob namhafte Herstellermarken oder attraktive Eigenmarken: Bei KODi haben die Kunden die Wahl und bekommen immer beste Qualität – Günstig! Garantiert.