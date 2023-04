Christophe Lopez (Foto) ist neuer Chief Commercial Officer bei Leibinger und leitet somit zukünftig die Abteilungen Vertrieb und Marketing. Das Unternehmen für Kennzeichnungssysteme stelle sich damit neu für die weitere Expansion auf, heißt es in einer Mitteilung.

Lopez bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Kennzeichnungsindustrie mit, in denen er verschiedene Führungspositionen mit Vertriebs- und Marketingverantwortung bekleidete. In seiner neuen Position bei Leibinger wird er die kommerzielle Entwicklung des Unternehmens verantworten.

Der neue Manager hat einen Abschluss der Ingenieurshochschule INSA Rennes und einen Executive MBA mit höchster Auszeichnung der Management-Universität HEC Paris. Er war langjähriges Mitglied des Executive Committee beim Wettbewerber Markem-Imaje und übernahm dort diverse globale Führungspositionen, unter anderem mit Verantwortung für den Vertrieb und das Marketing. Zuletzt führte Lopez hier als Président des Hauptstandorts in Frankreich über 600 Mitarbeiter.