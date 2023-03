Trotz rückläufiger Sendungszahlen konnte der Logistikkonzern Dachser seinen Umsatz zweistellig steigern. So wuchs der Umsatz im vergangenen Jahr um knapp 15 Prozent auf 8,1 Milliarden Euro.

So habe man den Umsatz binnen zwei Jahren insgesamt um rund 45 Prozent gesteigert. Ergebniszahlen gab das Unternehmen, wie in der Vergangenheit, nicht bekannt. Dachser Konzernchef Burkhard Eling sieht die guten Zahlen in dem hohen Preisniveau im Transportgewerbe begründet. Dieses Niveau sei durch die störungsanfälligen Lieferketten und knappe Kapazitäten entstanden. Auch die sprunghaft gestiegene Inflation habe den Umsatz getrieben.

Die Geschäftslinie Food Logistics steigerte sich 2022 deutlich und wuchs im Umsatz um 17,1 Prozent. Als Aufholeffekt nach dem Ende der Corona-bedingten Einschränkungen seien hier sowohl die Sendungen (+1,8 Prozent), als auch die Tonnagen (+1,1 Prozent) leicht gestiegen. Insgesamt erzielte Dachser Food Logistics im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro.

Für die Zukunft rechnet der Konzernchef von Dachser allerdings mit einem gebremsten Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Denn ab Herbst habe „eine deutliche Normalisierung des Geschäftes“ stattgefunden, so Eling. Sendungszahlen seien um 2,9 Prozent auf etwa 81 Millionen Sendungen zurückgegangen. Das Transportgewicht sei jedoch mit knapp 43 Millionen Tonnen etwa gleichgeblieben. Vor allem bei der See- und Luftfracht habe es sinkende Raten gegeben.

Dennoch bleibe man zuversichtlich und plane nach rund 196 Millionen im Jahr 2022 weitere 300 Millionen Euro im laufenden Jahr zu investieren. Zum Jahresbeginn habe Dachser bereits einen Lebensmittellogistiker in den Niederlanden sowie eine Luft- und Seefrachtspedition in Australien übernommen.