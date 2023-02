Regelmäßig erstellen die beiden Firmen einen so genannten UPLIFT-Index, der unter anderem die Abverkaufswirkung von bis zu 14 Kanälen der Angebotskommunikation untersucht. Im ersten Quartal 2013 hatten gedruckte Prospekte im Lebensmitteleinzelhandel demnach einen UPLIFT-Index von 38 Prozent und somit den höchsten. Es folgten Vor-Ort-Werbung (20 Prozent) und Printanzeigen (16 Prozent). Bei den Non-Food-Anbietern im LEH-Bereich landeten gedruckte Prospekte mit 22 Prozent vor Vor-Ort-Werbung (15 Prozent) und Online-Auftritten von Händlern (14 Prozent).

Bezogen auf den gesamten Handel, stieg im Vergleich zum Vorjahr die Relevanz von Prospekten um 12 und die von Anzeigenblättern beziehungsweise Tageszeitungen um 4 Prozent. Aber auch Angebots- und Prospekt-Apps (plus 2 Prozent) und Preisvergleichsseiten im Internet (plus 1 Prozent) wurden in den vergangenen zwölf Monaten im Saldo mehr genutzt. Hingegen wurde auf Suchmaschinen und Influencer-Aktiviäten mit minus einem beziehungsweise minus 5 Prozent weniger häufig zurückgegriffen.

IFH Media Analytics ist eine Tochter des Marktforschungs- und Beratungsunternehmens IFH Köln; Media Central gehört zum Reichweitenmanager Media Control.