Mehr Kunden und steigende Mitgliederzahlen sorgen für die anhaltend positive Entwicklung des Unternehmens. 2023 hat die Genossenschaft die weitere Expansion in Leipzig und Halle, die Umsetzung eigener Immobilienprojekte sowie die Weiterentwicklung seiner Arbeitgebermarke im Fokus. Insgesamt konnte Konsum im vergangenen Jahr 15.947.740 Einkäufe registrieren, dies entspricht einem Zuwachs von 9,4 Prozent. Zwar sank der durchschnittliche Einkaufswert geringfügig um 2,3 Prozent auf 11,43 Euro, dafür konnte das Unternehmen starke Zuwächse bei der Kundenanzahl verzeichnen. Pro Tag kauften rund 54.000 Kunden (2021: 48.000) in den über 60 Filialen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ein.

Vorstandssprecher Dirk Thärichen sagte, dass trotz herausfordernder Monate mit politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen der Umsatz des Vorjahres übertroffen wurde. „Diese Entwicklung bestätigt, dass viele Menschen unser Konzept ‚Nah. Frisch. Freundlich.‘ schätzen und den Konsum zu ihrer präferierten Einkaufsstätte machen.“ Der Erfolg resultiere vor allem aus dem konsequent verfolgten Modernisierungskurs und der permanenten Optimierung und Erweiterung des Sortiments. Auch Vorstand Michael Faupel blickt mit Stolz auf die Zahlen. „Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Entwicklung der Kundenzahlen. Offensichtlich gelingt es uns, mit dem Angebot in den Märkten den Geschmack der Menschen zu treffen und sie zu begeistern.“

Auch 2023 will die Genossenschaft ihr Filialnetz weiter ausbauen. Nach der ersten Neueröffnung Ende Januar an der Peißnitzinsel in Halle kommen voraussichtlich im Sommer Märkte in der Bernburger Straße in Halle und in Leipzig am Rieb-ECK in der Prager Straße hinzu. Kontinuierlich setzt Konsum zudem Maßnahmen um, die zur Energieeffizienz in den Märkten beitragen. Dafür werden alle Filialen nach und nach unter energetischen Gesichtspunkten umgerüstet und modernisiert. Für 2023 sind mindestens acht Komplettumbauten geplant. Aktuell wird gerade der Markt in der Leipziger Karl-Liebknecht-Straße 6b umgebaut und neu ausgestattet. Am Donnerstag, 16. Februar, lädt das Team vor Ort zur Wiedereröffnung ein.

Für 2022 kann die Genossenschaft auch auf erneut gestiegene Mitgliederzahlen verweisen. Insgesamt 28.775 Menschen (Stand 31.12.2022) gehören inzwischen zur Konsum Leipzig eG. „Fast täglich nehmen wir neue Mitglieder auf“, betonte Dirk Thärichen. Besonders hervorzuheben sei, dass sich inzwischen auch immer mehr jüngere Menschen für eine Mitgliedschaft entscheiden, so lag das Durchschnittsalter der Neumitglieder 2022 bei 46 Jahren. Im Rahmen der Aufsichtsratssitzung präsentierten die Vorstände auch den neuen Online-Mitgliederbereich auf der Konsum Leipzig Website. Der Zugang ist ausschließlich Mitgliedern vorbehalten, die hier von speziellen Services profitieren können. Der Mitgliederbereich wird zum 15. Februar gelauncht. Die Vorstände lobten besonders auch das Engagement der über 1.100 Mitarbeiter der Konsum Leipzig eG. „Ohne ihren täglichen Einsatz, ihren Teamgeist und die Begeisterung für unser Unternehmen wären wir nicht da, wo wir heute sind“, so Michael Faupel. „Dies hat das Unternehmen im vergangenen Jahr mit Prämienauszahlungen in Höhe von insgesamt 1,6 Millionen Euro honoriert.“ Jedoch nicht nur Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung, sondern auch zur Gewinnung neuer Kollegen sollen in den kommenden Monaten dafür sorgen, die Teams zu stärken und den Mitarbeitern einen attraktiven und sicheren Arbeitsplatz zu bieten. „Wir sind auf Wachstumskurs und haben darum allein im letzten Jahr über 50 neue Stellen geschaffen, benötigen aber weiterhin Verstärkung. Aufgrund der schwierigen Situation auf dem Arbeitsmarkt wollen und müssen wir auf kluge Strategien und attraktive Angebote setzen, um neue Mitarbeiter zu finden“, so Thärichen abschließend.