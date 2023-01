Koro Beteiligung an neuer Clean-Eating-Marke All Good

Das 2014 gegründete Berliner Handelsunternehmen Koro zählt zu den am schnellsten wachsenden D2C-Unternehmen Deutschlands. Nun beteiligt es sich an dem jungen Lebensmittelunternehmen All Good und unterstützt den Launch der ersten Produkte: Frühstücks-Cerealien frei von raffiniertem Zucker, künstlichen Aromen und Konservierungsstoffen.