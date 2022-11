Quick-Commerce-Anbieter Getir kooperiert mit der Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway in Europa. Die deutsche Partnerschaft umfasst alle Getir-Standorte in ganz Deutschland und startet ab kommende Woche.

Im Rahmen der Partnerschaft wird das gesamte Produktportfolio von Getir auf Lieferandos Marktplatz verfügbar sein, meldet Just Eat Takeaway. Die Auslieferung wird von Getir-Fahrern übernommen.

„Gemeinsam mit Getir erweitern wir unser Angebot um tausende Produkte und können jetzt in sieben Städten unseren bestellfreudigen Konsumenten eine noch größere Auswahl an Lebensmitteln und Convenience-Produkten anbieten“, kommentiert Katharina Hauke, Geschäftsführerin Lieferando Deutschland und Österreich.

In Berlin, Düsseldorf und Köln werden bereits ab Anfang nächster Woche die ersten Stores aktiviert, bis Dezember soll das vollständige Getir-Angebot in weiteren deutschen Städten verfügbar sein. Damit können Lieferando-Kunden aus rund 2.000 Produkte des türkischen Lieferdienstes auswählen. Sie stehen üer die Suchfunktion oder mit dem Filter „Lebensmittel“ bei Lieferando zur Verfügung. Die getätigten Bestellungen werden direkt an Getir vermittelt, in deren Warenhäusern verpackt und von den Getir-Fahrern bis an die Haustür der Kunden gebracht. Die Liefergebühr und Produktpreise decken sich laut Unternehmensmeldung mit den Preisen auf Getirs eigener App. Die Zustellung erfolge montags bis samstags zwischen 08:00 und 23:00 Uhr innerhalb weniger Minuten - vorbehaltlich individueller Ladenöffnungszeiten.

In den kommenden Wochen soll die Zusammenarbeit sukzessive auf weitere europäische Märkte wie UK, Spanien, Frankreich und Italien erweitert werden.