Rewe Österreich Billa privatisiert Märkte

Die Rewe Group hat in Österreich ihr angekündigtes Kaufleute-Programm der Vertriebsschiene Billa gestartet. In Gloggnitz in Niederösterreich eröffnete der erste Billa-Markt des Landes, der von einem Kaufmann und Billa in einer gemeinsamen Gesellschaft geführt wird (im Bild: Billa-Kaufmann Marko Miskovic und Brian Beck, Vorstand Großhandel und Kaufleute).