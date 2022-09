Mit dem heutigen Tag übernimmt Sarah Huber (Foto) die Geschäftsführung des Kaffee-Geschäfts von Nestlé für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Damit berichtet sie als Business Executive Officer (BEO) an Yana Mikhailova, Head of Coffee Zone Europe.

Gleichzeitig gehört sie zum europäischen Führungsteam der Kategorie Kaffee sowie zum Management Team der Nestlé Deutschland. Mit ihrem Stellenantritt folgt sie auf Gerd Müller-Pfeiffer, der das Unternehmen verlassen hat.

Zuvor war Sarah Huber bei Nestlé als BEO von Coffee Switzerland tätig. Im Jahr 2007 begann sie ihre Karriere bei Nestlé Deutschland als Marketing-Managerin in der Kategorie Süßwaren. Zum Kaffee-Segment wechselte sie 2010 und war fortan als Business Unit Manager für Nescafé Dolce Gusto (NDG) zuständig. Um in der Global Business Unit (GBU) international tätig zu sein, ging sie 2016 als NDG Commercial Manager in die Schweiz, worauf sie letztlich im Jahr 2018 die Position als BEO Coffee im Schweizer Markt übernahm.