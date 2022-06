Handelskette Lidl steigt ins Umzugsgeschäft ein

Die Handelskette Lidl steigt mit einem Partner in das Umzugsgeschäft ein. Wie Lidl am Dienstag in Bad Wimpfen (Landkreis Heilbronn) mitteilte, können sich Interessierte per Internet oder telefonisch beraten lassen. Partner sei die Online-Umzugsplattform Movinga.