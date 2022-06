Zu dem von einem Softwarefehler betroffenen Kartenterminal H5000 habe der Hersteller Verifone nun das erforderliche Problemlösungspaket zur Verfügung gestellt, teilt Payone am Mittwoch in Frankfurt mit. Damit soll die Funktionalität der betroffenen Terminals wiederhergestellt werden können, um das modifizierte Softwareupdate aufzuspielen. „Wir haben umgehend damit begonnen, diese Lösung bei ausgewählten Kunden einzusetzen und konnten damit bereits erste positive Ergebnisse erzielen“, so Payone.

Nun plane Payone mit den vorbereiteten Logistikketten schrittweise die Durchführung und Koordinierung der Technikereinsätze vor Ort. Einige Terminals seien bereits ausgetauscht worden, weitere würden beschafft werden. Darüber hinaus wolle man eine mehrgleisigen Lösungsansatz finden. Um die Zeit zu überbrücken, in der ein Update auch vor Ort beim Kunden möglich ist, bietet das Unternehmen die Umstellung auf lastschriftbasierte Bezahlverfahren an. So wolle man Händlerkunden wieder schnellstmöglich die Kartenzahlungen ermöglichen.