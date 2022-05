Schwerpunkt wird der nachhaltige Anbau von frischen Lebensmitteln sein in unmittelbarer Nähe zu dicht besiedelten Ballungsräumen und als zukünftige Säule für die Ernährung der Weltbevölkerung. Messebesucher sollen sich einen aktuellen Überblick zu neuen Produkten und Produktionssystemen für eine nachhaltige Landwirtschaft, beispielsweise mit Indoor Farming und Hightech-Gartenbau, verschaffen können. Unter den Ausstellern finden sich Marktführer, Impulsgeber und Vorreiter der Branche aus Deutschland, Großbritannien, Südkorea, der USA, der Schweiz und der Niederlande sowie weiteren Ländern, heißt es in einer Mitteilung.

Begleitet wird die „Internationale Fachmesse für next level farming und new food systems“, von der Association for Vertical Farming (AVF). Sie will die neue Branchenplattform mit dem bereits etablierten Kongress „Unifying New Food Systems - To grow out of Niche“, abrunden. Dabei geht es um Themen wie New Food Systems, Finanzierung des Wandels, ganzheitliche Geschäftsmodelle und Verbraucherakzeptanz zu Insekten, Pilzen, Zellfleisch, Algenbioreaktoren, Fermentation, KI, Robotik und Automatisierung.