Die Drogeriemarktkette dm treibt ihre Expansion im Ausland voran und hat ihren ersten Markt in Polen eröffnet. Die Eröffnung der Filiale in Breslau sei ein „voller Erfolg“ gewesen, teilte das Unternehmen mit.

Markteintritt dm eröffnet erste Filiale in Polen

Insbesondere die Produkte der dm-Marken, wie beispielsweise das Duschgel von Balea aus einer limitierten Sonderedition für Breslau, seien bei den Kunden sehr beliebt. Zudem überreichte das dm-Team nach Unternehmensangaben eine Spende in Höhe von 2.022 Złoty an die lokale „Forza Wrocław Football Academy“. Polen ist der 14. Auslandsmarkt, in dem dm aktiv wird.

Markus Trojansky, als dm-Geschäftsführer verantwortlich für das Ressort Expansion, sagte: „Die Eröffnung am gestrigen Tag hat alle unsere Erwartungen übertroffen. Mehr als tausend Menschen kamen in den neuen dm-Markt – vor allem wegen der Produkte unserer dm-Marken.“ Man sei zuversichtlich, dass „wir mit den Menschen hier in Polen eine langfristige Beziehung aufbauen und sie weiterhin von dm begeistern können.“