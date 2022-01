2011 war Schäfer in die damalige Edeka-Tochter Lunar GmbH eingetreten, die heutige Edeka Digital GmbH, und wurde 2017 innerhalb dieser, Bereichsleiter für regionale Warenwirtschaftssysteme. Er soll jetzt den Geschäftsbereich IT und Digitalisierung übernehmen und so die technologische Weiterentwicklung von Edeka Rhein-Ruhr und ihrer selbstständigen Kaufleute vorantreiben.

Schäfer hat, laut Unternehmen eine fortgeschrittene Fachkompetenz in IT- und Technologie-Themen, die er mit den umfangreichen Erfahrungen auf dem Gebiet der Handelsprozesse verbinde. Diese Erfahrungen habe er bereits in diversen Führungspositionen und bei der Steuerung von IT-Großprojekten im Edeka Verbund erfolgreich unter Beweis stellen können. Dirk Neuhaus ist zuversichtlich: „Digitalisierung hat bei Edeka Rhein-Ruhr einen enormen Stellenwert. Wir freuen uns, dass Marco Schäfer unsere Mannschaft verstärkt. Er ist das, was man im Sport einen Unterschiedsspieler nennt“.