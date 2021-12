Für die Weiterentwicklung des rund 40 Kilometer nördlich der Landeshauptstadt gelegenen Logistikzentrums zu einer Multi-Temp-Anlage investiert die Nagel-Group rund 40 Millionen Euro, wie es in einer Mitteilung am Freitag heißt.

„Das Logistikzentrum in Schweitenkirchen ist für den Süden Deutschlands und die Verbindung von und nach Österreich von enormer Bedeutung für die Nagel-Group. Diese Erweiterung verschafft uns unter anderem im Tiefkühlbereich ganz neue Möglichkeiten und ermöglicht uns und unseren Kunden Wachstumschancen – die Kapazitäten sind stark nachgefragt“, sagt Carsten Taucke, CEO der Nagel-Group. Die Investition ist Teil eines groß angelegten Modernisierungsprojektes in die Standortinfrastruktur des Unternehmens. „In diesem Jahr haben wir bereits ein Großprojekt in Hamburg gestartet sowie eine Reihe weiterer Immobilienprojekte. Neben vielen Projekten in der IT und die dort angestoßenen Maßnahmen zur Digitalisierung unserer Prozesse, steht der Ausbau einer modernen Netzwerk-Struktur bei uns im Fokus“, sagt Carsten Taucke.

Im Gewerbegebiet Schweitenkirchen ist die Nagel-Group bereits im Bereich Frische und Trocken auf 20.000 Quadratmetern Logistik- und Umschlagsfläche tätig. Das Real Estate Team der Nagel-Group wird das Großprojekt zur Erweiterung der Tiefkühl-Kapazitäten steuern, erste Baumaßnahmen werden im Frühsommer 2022 starten. Die Fertigstellung ist für Ende 2023 geplant. In 2021 und 2022 werden bei der Nagel-Group neun Bauprojekte angestoßen und begonnen werden, die eine Größenordnung von jeweils mehr als 10 Millionen Euro Investitionssumme haben. Gestartet sind bereits die Erweiterungsvorhaben in Hamburg, in Buxheim im Allgäu sowie in Bochum im Ruhrgebiet.