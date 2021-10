Die Nagel Group erweitert ihren Standort in Bochum. 20.000 neue Stellplätze entstehen an dem Kühllogistikzentrum bis Mitte 2022, wie das Unternehmen mitteilte. Durch den Neubau wächst die Kapazität des Lebensmittellogistikers in Bochum demnach auf mehr als 50.000 Palettenstellplätze. Es ist nicht die erste Erweiterung in Bochum.

Realisiert wird die Erweiterung durch die Kappel Gruppe, die als Eigentümer in den Standort Bochum weiter investiert. „Das Kühllogistikzentrum in Bochum ist ein Herzstück in unserem Netzwerk. Die topmoderne Kühlhalle wird uns neue Kundenprojekte ermöglichen, denn wir sind erneut an unsere Kapazitätsgrenzen gekommen“, sagt Christian Berlin, Executive Director Logistics und Geschäftsführender Direktor Deutschland bei der Nagel Group. Der Lebensmittellogistiker Nagel Group ist laut Mitteilung seit 1976 in Bochum vertreten. 2011 und 2018 wurde die Niederlassung bereits erweitert.

Lebensmittel aller Art werden von der Niederlassung Bochum aus umgeschlagen. Zudem bietet die Nagel-Group vor Ort Services wie Kommissionierung, Konfektionierung, Etikettierung, Umpacken von Produkten sowie Displaybau an. „Der Standort Bochum entwickelt sich sehr gut, unsere Dienstleistungen über alle Temperaturzonen sind weiter stark nachgefragt“, sagt Björn Heinermann, Niederlassungsleiter der Nagel-Group in Bochum. Bis zu 60 neue Arbeitsplätze im Lagerbereich werden in den kommenden Monaten Bochum entstehen.

Bevor gebaut werden kann, muss jedoch Platz geschaffen werden. Mit dem Abriss der alten Lagerhallen und einem Bürokomplex am Harpener Hellweg 41 hat die Erweiterung einer der modernsten Kühllogistikzentren begonnen. Auf dem rund 44.000 Quadratmeter großen Grundstück entsteht bis Mitte 2022 die Logistikhalle für verschiedene Temperaturzonen. Die Nagel-Group wird die Anlage langfristig anmieten.