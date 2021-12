„E-Sports ist national wie international ein dynamisch wachsender digitaler Sport, der gerade bei jungen Zielgruppen in den nächsten Jahren kontinuierlich weiter an Attraktivität gewinnen wird und großes Wachstumspotential besitzt“, sagt Lionel Souque, Vorstandsvorsitzender der Rewe Group.

Ab dem Saisonstart am 14. Januar 2022 wird das Rewe-Logo auf den Trikotärmeln der E-Sportler zu sehen sein und darüber hinaus in den SK Gaming-Standorten in Köln und Berlin beworben.

Als Ernährungspartner der DFB-Nationalmannschaften verfügt Rewe bereits über Erfahrungen im sportlichen Sponsoring, nicht zuletzt als Haupt- und Trikotsponsor des 1. FC Köln. Mit dem Sponsoring von SK Gaming geht das Unternehmen den nächsten Schritt in Richtung E-Sports, nachdem es bereits Partner des FC Köln in der virtuellen Bundesliga ist. Im wachsenden virtuellen Sport sieht Rewe großes Potenzial gegenüber einer jungen Zielgruppe, der sich die Lebensmittelkette als attraktiver Arbeitgeber präsentieren will, heißt es in einer Pressemitteilung.