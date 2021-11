Weg vom SB-Warenhaus, hin zur produzierenden Markthalle: Um diese Neupositionierung zukünftig erlebbar zu machen, lässt Globus ein neues Ladendesign entwickeln. Außerdem firmiert die Globus SB-Warenhaus Holding GmbH & Co KG ab dem Jahreswechsel unter Globus Markthallen Holding GmbH GmbH & Co KG.

Wie das Unternehmen am Montag weiter mitteilte, wurden der Ladendesigner Jos de Vries und der Einzelhandelsausrüster Wanzl mit der Neugestaltung der Einzelhandelsflächen beauftragt. „Wir freuen uns, mit Jos de Vries und Wanzl zwei international anerkannte Ladengestalter gewonnen zu haben und nun gemeinsam den Schritt in die Umsetzung unseres neuen Selbstverständnisses als Markthalle zu gehen“, sagte Jochen Baab, Sprecher der Geschäftsführung Globus SB-Warenhaus.

Bereits seit dem vergangenen Sommer arbeitet Globus mit der Strategieberatung VORN Strategy Consulting an der neuen Markenneuausrichtung und der strategischen Weiterentwicklung in den Bereichen E-Commerce, Kundenloyalisierung und Kundenservices. Innerhalb der Zusammenarbeit sollen die zentralen Handlungs- und Entwicklungsfelder der Marke Globus bis 2025 vorangetrieben werden. Im Zuge des Projekts überarbeiten Jos de Vries und Wanzl nun gemeinsam die Ladengestaltung und die digitale Vernetzung am Point of Sale. Die Globus-Aushängeschilder Eigenproduktion, ausgewählte Vielfalt, Einkaufserlebnis und Services sollen sowohl auf der Fläche als auch digital zukünftig noch stärker in den Mittelpunkt der Kundenwahrnehmung rücken.