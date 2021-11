Mit dem „Denkmit nature Spülmittel Ultra“ bietet der Drogeriemarkt dm das erste Produkt in einer Kunststoffflasche mit 30 Prozent Kunststoff aus recyceltem CO 2 an. Weitere Produkte sollen folgen.

Mit diesem innovativen Schritt möchte dm die Produktion von Kunststoff aus Erdöl reduzieren und Klimaschutzmaßnahmen sowie die Technologieentwicklung weiter vorantreiben, heißt es in einer Pressemitteilung.

LanzaTech, ein Partnerunternehmen von dm, hat eine biochemische Technologie entwickelt, um aus CO 2 Ethanol herzustellen. Das wiederum kann direkt als Inhaltsstoff in Produkten oder als nachhaltiger Rohstoff für Kunststoffverpackungen eingesetzt werden.