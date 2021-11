Lieferdienst Flink mietet Ladenfläche in Fürth

Der Lieferdienst für Lebensmittel Flink hat eine rund 500 m² große Ladenfläche in Fürth gemietet und erweitert so das Liefergebiet in der Metropolregion Nürnberg. Aus der Schreiberstraße 9-15 werden künftig Kunden mit dem Fahrrad beliefert, die ihre Lebensmittel online auf der Homepage von Flink bestellt haben.