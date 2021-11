Prognose Delivery Hero wird etwas optimistischer

Der Lieferdienst Delivery Hero wird bei seinen Jahreszielen etwas optimistischer. Für das Gesamtjahr werde erwartet, das obere Ende des Bruttowarenwertes (Gross Merchandise Value, GMV) von 33 bis 35 Milliarden Euro zu erreichen, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in Berlin mit.