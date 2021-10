Lang-Steudler, 1984 in München geboren, ist 2007 als Diplom Betriebswirt in den elterlichen Betrieb C+C Oberallgäu Lang-Steudler GmbH in Blaichach eingestiegen. Bis 2013 war Lang-Steudler als Prokurist und seitdem als Geschäftsführer tätig. Die C+C Oberallgäu Lang-Steudler GmbH ist die führende Adresse im Großraum Allgäu für die Belieferung von Gastronomie und Großverbrauchern. Das Liefergebiet umfasst von Blaichach aus einen Radius von bis zu 120 km. Des Weiteren wird an dem Standort in Blaichach einer der modernsten C+C Abholmärkte in Deutschland betrieben.

Die Für Sie Handelsgenossenschaft ist eine Einkaufsgenossenschaft für Großhandel und Einzelhandel mit Sitz in Köln.