Deutschlands größter Lebensmittellogistiker Nagel-Group übernimmt die B+S-Gruppe, einen Logistikdienstleister mit besonderer Expertise in den Bereichen Kontraktlogistik und E-Commerce-Logistik. Zudem hat die Nagel-Group die Langdon Group Ltd. veräußert, mit der sie in Großbritannien tätig ist.

Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Demzufolge sind die Transaktionen Teil einer groß angelegten Investitionsstrategie in die Kernmärkte des Unternehmens in Europa: die Nagel-Group modernisiert und erweitert ihr Standortnetzwerk sowie ihre IT-Infrastruktur, der Erwerb der B+S Gruppe ist ein erster Schritt, um das eigene Geschäftsmodell zu diversifizieren. „Wir investieren gemäß unserer Strategie, um in unseren Kernmärkten in Europa zukunftsfähig aufgestellt zu sein. Mit der Akquisition der B+S Logistik ist es uns gelungen, einen uns ergänzenden und bereichernden Logistiker zum Teil der Nagel-Group zu machen“, sagt Carsten Taucke, CEO der Nagel-Group.

Die B+S GmbH Logistik und Dienstleistungen mit Sitz in Borgholzhausen erzielte laut Mitteilung im vergangenen Jahr einen Umsatz von 92 Millionen Euro. An zwölf Standorten in ganz Deutschland sind 1050 Mitarbeiter für B+S Logistik auf 400.000 Quadratmetern Logistikfläche tätig. Besondere Kompetenz hat B+S Logistik in den Bereichen E-Commerce und Kontraktlogistik, sie ist zudem in der Pharmalogistik aktiv. Einen Kaufpreis nannte die Nagel-Group nicht.