Aldi Nord und Aldi Süd bringen sich aktiv in die Kreislaufwirtschaft ein. Die Unternehmensgruppen haben sich mit dem Umweltdienstleister Interseroh GmbH aus Köln auf eine strategische Partnerschaft ab Januar 2022 geeinigt.

Damit beteiligt sich Aldi nach eigenen Angaben intensiver als jemals zuvor am Wertstoffkreislauf beziehungsweise dem Geschäft der Dualen Systeme in Deutschland. „Für uns ist das ein strategisch wichtiger Schritt“, erklärt Kashif Ansari, Chief Strategy Officer (CSO) bei Aldi Nord. "Mit Interseroh+ haben wir einen starken Partner im Lizenzgeschäft und dem Stoffstrommanagement gefunden. Der Zugriff auf Sekundärrohstoffe eröffnet uns neue Geschäftsfelder und bringt uns Unabhängigkeit."

Ab Januar werden 2022 die Verpackungen der Eigenmarken von Aldi Nord und Aldi Süd in das Duale System Interseroh+ einfließen. Dies soll aber nur der erste Schritt sein. „Wir wollen mit dieser strategischen Partnerschaft unserer Produktverantwortung nachkommen und in Zukunft eine echte Kreislaufwirtschaft gewährleisten“, sagt Alexander Markov, Managing Director Logistics & Services bei Aldi Süd. „Interseroh+ kann auf viel Erfahrung im Lizenzgeschäft zurückgreifen und bietet ein neues Konzept zur Sicherstellung von Sekundärrohstoffbedarfen und zum Schließen von Kreisläufen an. Diese Kombination aus Erfahrung und Innovation hat uns überzeugt.“