Neueröffnung Alnatura eröffnet neuen Markt in Berlin

Am Donnerstag (16. September) öffnet in Berlin-Friedrichshain ein neuer Alnatura-Markt seine Türen. In der Koppenstraße, Nähe Ostbahnhof, gibt es auf mehr als 530 Quadratmetern Verkaufsfläche ein Bio-Vollsortiment mit rund 6.000 Produkten, viele davon aus der Region.